Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Египта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Благодарю за послание, направленное мне по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Арабской Республикой Египет. Я тоже от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш дружественный народ с этим знаменательным событием.

Нынешний уровень дружбы и сотрудничества, объединяющих наши страны и народы, межгосударственных отношений вызывает удовлетворение, и эти отношения очень важны для нас.

За минувшие годы связи между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном русле в двустороннем и многостороннем порядке. В этом контексте хотелось бы особо отметить наше сотрудничество в рамках Движения неприсоединения, основанное на взаимном доверии и поддержке.

Убежден, что совместными усилиями наше взаимовыгодное сотрудничество и впредь будет укрепляться и расширяться в интересах наших дружественных стран и народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Египта - благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме.