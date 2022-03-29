Президент Ильхам Алиев: За минувшие годы связи между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном русле в двустороннем и многостороннем порядке

За минувшие годы связи между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном русле в двустороннем и многостороннем порядке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Нынешний уровень дружбы и сотрудничества, объединяющих наши страны и народы, межгосударственных отношений вызывает удовлетворение, и эти отношения очень важны для нас.

За минувшие годы связи между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном русле в двустороннем и многостороннем порядке. В этом контексте хотелось бы особо отметить наше сотрудничество в рамках Движения неприсоединения, основанное на взаимном доверии и поддержке.

Убежден, что совместными усилиями наше взаимовыгодное сотрудничество и впредь будет укрепляться и расширяться в интересах наших дружественных стран и народов",- говорится в письме.