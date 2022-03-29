Президент Египта направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент, передаю Вам самые искренние приветствия.

Рад от имени правительства и народа Арабской Республики Египет, от себя лично передать Вам, правительству и народу Вашей дружественной страны сердечные поздравления по случаю тридцатой годовщины установления дипломатических отношений между Египтом и Азербайджаном.

Двусторонние отношения между нашими странами всегда характеризовались конструктивным сотрудничеством и взаимным уважением, одновременно проводилась серьезная работа для достижения общих интересов Египетского и Азербайджанского государств и народов. В то же время двустороннее сотрудничество между нашими странами в различных областях всегда было эффективным и успешным в достижении важных успехов, оно продолжается и сегодня.

Для нас очень важно работать вместе с целью дальнейшего усиления двусторонних связей в сферах, представляющих взаимный интерес, в частности, в области энергетики, строительства, фармацевтической и горнодобывающей промышленности, в интересах Египта и Азербайджана, а также их дружественных народов.

Ваше превосходительство господин Президент, желаю Вашей дружественной стране и народу стабильности, прогресса, передаю Вам высочайшее уважение и почтение", - говорится в поздравительном письме.