Президент Ильхам Алиев проведет встречу с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном

6 апреля в Брюсселе состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Согласно информации, сегодня в Брюсселе была проведена встреча высокопоставленных официальных лиц Армении и Азербайджана, чтобы обсудить совместные усилия по поиску решений ряда вопросов между двумя странами.

В частности, обсуждались вопросы подготовки к предстоящей встрече Президента Европейского совета Шарля Мишеля, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Брюсселе 6 апреля 2022 года.

Встреча помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном состоялась по инициативе спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара.

В ходе субстантивных обсуждений, в том числе отдельной двусторонней беседы между Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном, были рассмотрены политическая ситуация и ситуация в области безопасности, а также весь спектр вопросов между Арменией и Азербайджаном в развитие договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров двух стран и ЕС, состоявшейся в Брюсселе 14 декабря 2021 года.

Стороны достигли договоренности провести повторную встречу в ближайшие недели, чтобы продолжить обсуждения, в том числе по вопросам, поднятым на встрече лидеров 14 декабря 2021 года. Азербайджан и Армения также обсудят вопросы, связанные с перспективами мирного соглашения.

В завершение подчеркивается приверженность ЕС обеспечению устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.​​