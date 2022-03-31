Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту светлую память жертв геноцида азербайджанцев, учиненного в марте 1918 года

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Об этом сообщает Day.Az.

"Азербайджанский народ никогда не забудет трагедии, в результате которых были убиты наши невинные сограждане! Мы всегда будем беречь правду о тех страшных событиях от любых попыток их исказить. С уважением чту светлую память жертв геноцида азербайджанцев, учиненного в марте 1918 года. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. #31mart", - говорится в публикации.

