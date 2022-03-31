https://news.day.az/officialchronicle/1448943.html Польские компании заинтересованы в участии в строительных и восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана - Збигнев Рау
Польские компании заинтересованы в участии в строительных и восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана - Збигнев Рау
Польские компании заинтересованы в участии в строительных и восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Польши - действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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