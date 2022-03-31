Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что предстоящая встреча с премьер-министром Армении будет плодотворной

Надеюсь, что предстоящая встреча с премьер-министром Армении будет плодотворной.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 31 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром иностранных дел Польши - действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.

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