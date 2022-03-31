Азербайджан в настоящее время стал одним из основных транспортно-логистических центров региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Польши - действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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