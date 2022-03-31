https://news.day.az/officialchronicle/1449035.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Владимиром Путиным
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Владимиром Путиным
31 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре