https://news.day.az/officialchronicle/1449372.html Вахид Ахмедов награжден Почетным дипломом Президента Азербайджана
Вахид Ахмедов награжден Почетным дипломом Президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ахмедова Вахида Газмамед оглу "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана.
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