Вахид Ахмедов награжден Почетным дипломом Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ахмедова Вахида Газмамед оглу "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.