В Азербайджане внесены изменения в список муниципалитетов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике", приложенный к закону "О территориях и землях муниципалитетов".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, раздел "город Гянджа" "Списка муниципалитетов в Азербайджанской Республике" приводится в следующей редакции:
|
2
|
город Гянджа
|
2.1
|
Кепезский муниципалитет
|
Поселки Джавадхан, Мехсети, Натаван, Садыллы и Шихзаманлы, часть города Гянджа, составляющая территорию участковых административно-территориальных округов №№1 и 2
|
2.2
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Низаминский муниципалитет
|
Часть города Гянджа, составляющая территорию участковых административно-территориальных округов №№ 3 и 4
|
2.3
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Гаджикендский муниципалитет
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Поселки Гаджикенд и Гёйгёль
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