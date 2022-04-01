В Азербайджане внесены изменения в список муниципалитетов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике", приложенный к закону "О территориях и землях муниципалитетов".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, раздел "город Гянджа" "Списка муниципалитетов в Азербайджанской Республике" приводится в следующей редакции:

2

город Гянджа

2.1

Кепезский муниципалитет

Поселки Джавадхан, Мехсети, Натаван, Садыллы и Шихзаманлы, часть города Гянджа, составляющая территорию участковых административно-территориальных округов №№1 и 2

2.2

Низаминский муниципалитет

Часть города Гянджа, составляющая территорию участковых административно-территориальных округов №№ 3 и 4

2.3

Гаджикендский муниципалитет

Поселки Гаджикенд и Гёйгёль
 