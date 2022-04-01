В Азербайджане внесены изменения в список муниципалитетов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике", приложенный к закону "О территориях и землях муниципалитетов".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, раздел "город Гянджа" "Списка муниципалитетов в Азербайджанской Республике" приводится в следующей редакции: