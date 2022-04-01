https://news.day.az/officialchronicle/1449394.html Иран готов к углублению двустороннего, регионального и международного сотрудничества с Азербайджаном - Сеид Ибрахим Раиси
Иран готов к углублению двустороннего, регионального и международного сотрудничества с Азербайджаном - Сеид Ибрахим Раиси
Иран готов к углублению двустороннего, регионального и международного сотрудничества с Азербайджаном.
Об этом говорится в поздравительном письме Президента Ирана Сеида Ибрахима Раиси Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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