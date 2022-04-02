Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и мусульман мира по случаю начала месяца Рамазан

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с началом месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю начала благословенного месяца Рамазан, призывающего людей к единству во имя прекрасных намерений и добрых деяний!

Да услышит Аллах все ваши молитвы, примет ваши посты и ниспошлет всем людям здоровье и счастье, нашей Родине - мир, благополучие и светлые дни!".