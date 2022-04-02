https://news.day.az/officialchronicle/1449430.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и мусульман мира по случаю начала месяца Рамазан - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и мусульман мира по случаю начала месяца Рамазан - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с началом месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю начала благословенного месяца Рамазан, призывающего людей к единству во имя прекрасных намерений и добрых деяний!
Да услышит Аллах все ваши молитвы, примет ваши посты и ниспошлет всем людям здоровье и счастье, нашей Родине - мир, благополучие и светлые дни!".
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