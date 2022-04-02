Председатель Китайской Народной Республики поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От имени Правительства и народа Китайской Народной Республики и от себя лично имею честь выразить свои искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице дружественному народу Азербайджана по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой.

Китай и Азербайджан являются традиционными партнерами дружбы и сотрудничества. На протяжении 30 лет китайско-азербайджанские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, непрерывно углубляется политическое взаимодоверие и активно продвигается сотрудничество во всех областях, обе страны тесно взаимодействуют на региональном и международном уровнях. После вспышки пандемии COVID-19 Китай и Азербайджан помогают и поддерживают друг друга, объединяют усилия для преодоления трудностей, что демонстрирует традиционную дружбу между нашими народами.

Я придаю большое значение развитию двусторонних отношений и, пользуясь случаем 30-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой, готов вместе с Вами прилагать совместные усилия для достижения новых успехов в китайско-азербайджанских отношениях и сотрудничестве в различных сферах на благо наших стран и их народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе, дружественному Азербайджану процветания и могущества, а его народу счастья и благополучия".