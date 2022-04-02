https://news.day.az/officialchronicle/1449503.html Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем привлечение большего числа китайских компаний к работам по восстановлению и реконструкции в Восточном Зангезуре и Карабахе
Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем привлечение большего числа китайских компаний к работам по восстановлению и реконструкции в Восточном Зангезуре и Карабахе
Мы поддерживаем привлечение большего числа китайских компаний к работам по восстановлению и реконструкции в Восточном Зангезуре и Карабахе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.
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