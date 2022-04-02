Упразднены два района Гянджи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О частичном изменении административно-территориального деления города Гянджа".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в законе говорится:

"В административно-территориальное деление города Гянджа должны быть внесены следующие изменения:

1. Упразднить Кяпазский и Низаминский районы города Гянджа и исключить их из Государственного реестра территориальных единиц Азербайджанской Республики.

2. Административные территориальные округа №№ 1 и 2 в составе упраздняемого Низаминского района считаются соответственно административно-территориальными районами №№ 1 и 2 в составе города Гянджа.

3. 1-й и 2-й административно-территориальный округа, входившие в состав упраздненного Кяпазского района, поселки Джавадхан, Гаджикенд, Мехсети, Натаван, Садыллы, Шихзаманлы, соответственно 3-й и 4-й административно-территориальные округа, поселки Джавадхан, Гаджикенд, Мехсети, Натаван, Садыллы, Шихзаманлы считать административно-территориальными округами, входящими в состав города Гянджа.