Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является основным торговым партнером Италии на Южном Кавказе

Азербайджан является основным торговым партнером Италии на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 2 апреля делегацию во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо.

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