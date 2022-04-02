https://news.day.az/officialchronicle/1449608.html Президент Ильхам Алиев: Очень крепкие политические отношения Азербайджана и Италии составляют прочную основу нашего партнерства
Президент Ильхам Алиев: Очень крепкие политические отношения Азербайджана и Италии составляют прочную основу нашего партнерства
Очень крепкие политические отношения между Азербайджаном и Италией составляют прочную основу нашего партнерства.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 2 апреля делегацию во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо.
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