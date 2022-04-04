Президент Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите искренние поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.

За прошедшие десятилетия удалось многое сделать для развития российско-азербайджанских связей, основывающихся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Расширяется конструктивный политический диалог, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Опираясь на трехсторонние договоренности, заключенные в прошлом и позапрошлом годах, мы вместе работаем над упрочением стабильности и безопасности в Закавказском регионе.

Нынешний год ознаменован важным достижением - подписанием Декларации о союзническом взаимодействии между Pocсией и Азербайджаном. Уверен, что вывод двусторонних отношений на новый, качественно более высокий уровень отвечает коренным интересам наших народов.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - благополучия и процветания".