https://news.day.az/officialchronicle/1449982.html Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Владимиру Путину
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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