Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Владимиру Путину

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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