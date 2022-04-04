https://news.day.az/officialchronicle/1450177.html В Азербайджане утвержден Национальный план деятельности по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы - Распоряжение
В Азербайджане утвержден Национальный план деятельности по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении Национального плана деятельности по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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