Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном о новых коммуникационных связях

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через Иран".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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