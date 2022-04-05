https://news.day.az/officialchronicle/1450485.html Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном о новых коммуникационных связях
Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном о новых коммуникационных связях
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через Иран".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре