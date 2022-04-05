Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

5 апреля государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора Энтони Блинкен сказал, что США придают значение предстоящей 6 апреля в Брюсселе встрече на уровне лидеров Армении и Азербайджана при поддержке Европейского Союза.

Президент Ильхам Алиев отметил предложения и позицию Азербайджана по обеспечению мира и стабильности в регионе, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и началу переговоров по мирному соглашению, налаживанию транспортных связей и коммуникаций.

Коснувшись гуманитарных вопросов, глава государства довел до внимания необходимость внесения Арменией ясности в судьбы 3890 азербайджанцев, пропавших без вести во время первой армяно-азербайджанской войны, и предоставления информации о местах массовых захоронений.

В ходе беседы также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.