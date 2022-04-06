https://news.day.az/officialchronicle/1450745.html Сегодня в Брюсселе ожидается встреча Президента Ильхама Алиева и премьера Армении
Сегодня в Брюсселе ожидается встреча Президента Ильхама Алиева и премьера Армении
Сегодня в Брюсселе ожидается встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на информированный источник, ожидается встреча Президента Азербайджана и премьер-министра Армении при участии Шарля Мишеля. Также не исключена встреча Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в формате один на один.
Напомним, что до этого встреча в трехстороннем формате прошла в Брюсселе 14 декабря 2021 года.
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