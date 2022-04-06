https://news.day.az/officialchronicle/1450889.html В Брюсселе началась двусторонняя встреча Президента Ильхама Алиева и президента Совета ЕС Шарля Мишеля - ФОТО - ВИДЕО
В Брюсселе началась двусторонняя встреча Президента Ильхама Алиева и президента Совета ЕС Шарля Мишеля - ФОТО - ВИДЕО
6 апреля началась встреча между находящимся с рабочим визитом в Брюсселе Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель встретил главу государства Ильхама Алиева.
Затем было сделано совместное фото.
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