https://news.day.az/officialchronicle/1450904.html В Брюсселе началась встреча Президента Ильхама Алиева, Шарля Мишеля и Никола Пашиняна в формате рабочего обеда - ФОТО - ВИДЕО
В Брюсселе началась встреча Президента Ильхама Алиева, Шарля Мишеля и Никола Пашиняна в формате рабочего обеда - ФОТО - ВИДЕО
6 апреля в Брюсселе началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в формате рабочего обеда.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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