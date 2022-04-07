Азербайджан и Армения договорились созвать Совместную пограничную комиссию до конца апреля, говорится в заявлении президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля по итогам трехсторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Делимитация и демаркация их границы будут иметь важное значение; с этой целью, в соответствии с Сочинским заявлением от 26 ноября 2021 года, также было решено созвать Совместную пограничную комиссию до конца апреля. Мандат Совместной пограничной комиссии будет заключаться в следующем:

делимитировать границу между Арменией и Азербайджаном;

обеспечить устойчивую безопасность вдоль и вблизи границы", - говорится в заявлении.