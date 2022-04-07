https://news.day.az/officialchronicle/1451202.html Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с оформлением прав на дома, построенные за счет государственных средств
Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с оформлением прав на дома, построенные за счет государственных средств
Президент Ильхам Алиев подписал указ об оформлении прав на жилые дома и квартиры в многоквартирных жилых домах, построенные за счет государственных средств в связи с ликвидацией последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и военных операций на территории Азербайджанской Республики, а также регулировании некоторых вопросов, связанных с земельными участками, на которых они расположены.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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