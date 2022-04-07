Расширены полномочия министерства сельского хозяйства Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Перечень проверок, которые разрешено проводить по обстоятельствам, представляющим серьезную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства, согласно закону Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, добавлен пункт следующего содержания:

"Проверка министерством сельского хозяйства соблюдения соответствующих требований, установленных законами Азербайджанской Республики "О семеноводстве", "О чаеводстве", "О селекционных достижениях", регулирующих вопросы, касающиеся семян сельскохозяйственных культур и посевных материалов, а также селекционных достижений, и другими законами Азербайджанской Республики, регулирующими отношения в этой сфере".