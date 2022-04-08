https://news.day.az/officialchronicle/1451402.html Президент Ильхам Алиев: Это и большая гордость, и большая ответственность представлять народ, одержавший великую историческую победу всего за 44 дня
Президент Ильхам Алиев: Это и большая гордость, и большая ответственность представлять народ, одержавший великую историческую победу всего за 44 дня
Это и большая гордость, и большая ответственность представлять народ, одержавший великую историческую победу всего за 44 дня.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 8 апреля членов сборной Азербайджана, участвовавших в чемпионате Европы по борьбе в Венгрии.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре