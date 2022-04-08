Президент Ильхам Алиев: Это и большая гордость, и большая ответственность представлять народ, одержавший великую историческую победу всего за 44 дня

Это и большая гордость, и большая ответственность представлять народ, одержавший великую историческую победу всего за 44 дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 8 апреля членов сборной Азербайджана, участвовавших в чемпионате Европы по борьбе в Венгрии.