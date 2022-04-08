https://news.day.az/officialchronicle/1451404.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – одна из немногих стран в мире, которая сама решает свою судьбу
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – одна из немногих стран в мире, которая сама решает свою судьбу
Азербайджан - одна из немногих стран в мире, которая сама решает свою судьбу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 8 апреля членов сборной Азербайджана, участвовавших в чемпионате Европы по борьбе в Венгрии.
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