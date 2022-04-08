https://news.day.az/officialchronicle/1451405.html Президент Ильхам Алиев: На летних Олимпийских играх мы еще раз продемонстрируем силу нашей страны, силу спорта
Президент Ильхам Алиев: На летних Олимпийских играх мы еще раз продемонстрируем силу нашей страны, силу спорта
На летних Олимпийских играх мы еще раз продемонстрируем силу нашей страны, силу спорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 8 апреля членов сборной Азербайджана, участвовавших в чемпионате Европы по борьбе в Венгрии.
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