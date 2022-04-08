Расширены полномочия Агентства по регулированию энергетических вопросов Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Устав Агентства по регулированию энергетических вопросов".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, Агентству по регулированию энергетических вопросов переданы новые полномочия.

Агентство на основе информации, внесенной в реестр на основе данных инспекции и технического обслуживания, будет проводить мониторинг в порядке, установленном Кабинетом министров Азербайджанской Республики, и в случае выявления несоблюдения требований, установленных законом, давать обязательные для исполнения указания.