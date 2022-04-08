Определен порядок приватизации квартир, выделенных Героям Отечественной войны Азербайджана и членам их семей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о приватизации квартир, выделенных Героям Отечественной войны Азербайджана и членам их семей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В соответствии с указом установлено, что квартиры, выделенные министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана лицам, которым присвоено звание "Герой Отечественной войны", а также членам семей лиц, которым это звание было присвоено посмертно, в связи с исполнением пункта 1.1 распоряжения №2871 Президента Азербайджана от 25 августа 2021 года приватизируются с безвозмездной передачей в собственность лиц, которым они выделены; приватизация квартир осуществляется с учетом пункта 4.1 настоящего указа на основании обращения категорий лиц, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего указа, в Государственную службу по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству экономики поручено с учетом пункта 1.2 настоящего указа обеспечить регистрацию прав собственности на квартиры категорий лиц, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего указа, в государственном реестре недвижимости в соответствии с законом Азербайджана "О государственном реестре недвижимости" и выдачу выписки о праве собственности на квартиры и технического паспорта на недвижимость; принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего указа.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено в месячный срок представить в министерство экономики список (с точным указанием сведений о выделенной квартире) лиц, которым выделено жилье в соответствии с распоряжением №2871 Президента Азербайджана от 25 августа 2021 года и копии соответствующего подтверждающего документа о выделении жилья; решить другие вопросы, вытекающие из данного указа.