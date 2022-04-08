Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Израиля
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Израиля Ицхаку Герцогу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш дружественный народ с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль, передаю наилучшие и искренние пожелания.
Азербайджано-израильские связи основаны на исторически существующих между нашими народами традициях тесной дружбы и взаимного уважения. С удовлетворением хочу отметить, что за минувшие 30 лет наше сотрудничество в политической, экономической, военно-технической, культурной сферах, в области здравоохранения и других областях, представляющих взаимный интерес, развивалось по восходящей, наши дружеские отношения еще больше укрепились.
Еврейская община, веками проживающая в Азербайджане в условиях доброжелательности, спокойствия и гармонии, наши соотечественники еврейского происхождения, живущие как в Израиле, так и в других странах мира, вносят вклад в укрепление наших межгосударственных отношений.
Сегодня есть хорошие возможности для развития и расширения круга охвата сотрудничества между нашими странами. Верю, что, используя имеющиеся возможности во благо наших народов, питающих большую симпатию друг к другу, мы можем совместными усилиями добиться дальнейшего углубления наших традиционных дружественных связей, плодотворного сотрудничества.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Израиля - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре