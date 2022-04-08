https://news.day.az/officialchronicle/1451514.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-израильские отношения основаны на традициях тесной дружбы и взаимного уважения между нашими народами
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-израильские отношения основаны на традициях тесной дружбы и взаимного уважения между нашими народами
Азербайджано-израильские отношения основаны на традициях тесной дружбы и взаимного уважения между нашими народами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре