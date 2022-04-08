Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-израильские отношения основаны на традициях тесной дружбы и взаимного уважения между нашими народами

Азербайджано-израильские отношения основаны на традициях тесной дружбы и взаимного уважения между нашими народами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

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