Федерации борьбы выделен миллион манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Федерации борьбы Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в госбюджете на 2022 год, Федерации борьбы Азербайджана выделен один миллион манатов в связи с тем, что сборная Азербайджана стала чемпионом Европы 2022 года среди взрослых в командном зачете борцов вольного и греко-римского стиля.