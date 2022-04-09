Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Теймура Буньятова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Теймура Амираслан оглу Буньятова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в некрологе говорится:

"Азербайджанскую научную общественность постигла тяжелая утрата. 8 апреля 2022 года на 95-м году жизни скончался старейший историк-этнограф республики, действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, заслуженный деятель науки, доктор исторических наук, профессор Теймур Амираслан оглу Буньятов.

Теймур Буньятов родился 20 января 1928 года в селе Шихлы-II Газахского района. После окончания средней школы он в 1946-1951 годах получал образование на историческом факультете Азербайджанского государственного университета, а в 1951 году поступил в аспирантуру Института истории материальной культуры Академии наук СССР, где в 1955 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1955-1993 годах Теймур Буньятов занимал должности научного сотрудника, старшего научного сотрудника и заведующего отделом в Институте истории Академии Наук Азербайджана, с 1993 года до конца жизни заведовал отделом исторической этнографии в нынешнем Институте археологии, этнографии и антропологии НАНА.

Защитив в 1968 году докторскую диссертацию, Теймур Буньятов первым в нашей республике получил ученую степень доктора исторических наук в области археологических и этнографических наук, а в 1970 году был удостоен ученого звания профессора. В 1989 году он был избран членом-корреспондентом, а в 2001 году - действительным членом НАНА.

Более полувека академик Теймур Буньятов вносил весомый вклад в развитие этнографической науки в республике. Ученый, обладавший широкой сферой научных интересов, исследовал ряд проблем древнего периода Азербайджана, представляющего особое значение с точки зрения историографии. Он является автором более 30 книг и монографий, сотен статей. Цикл исследований ученого, связанных с традициями земледелия, хозяйственной жизнью, материальной и духовной культурой, ремеслами и народным бытом в Азербайджане, с интересом был встречен научной общественностью и получил заслуженную оценку. Под его непосредственным руководством и при активном участии увидел свет фундаментальный трехтомник по этнографии Азербайджана.

Теймур Буньятов приложил большие усилия в деле подготовки высококвалифицированных кадров. Гармонично сочетая научное творчество с педагогической деятельностью, он на протяжении многих лет читал лекции в ведущих высших учебных заведениях страны. Своими выступлениями на ряде авторитетных международных конференций и симпозиумов Теймур Буньятов достойно представлял азербайджанскую этнографическую науку.

Своей содержательной художественной и публицистической деятельностью он также внес заслуживающий одобрения вклад в пропаганду нашего историко-культурного наследия, национально-духовных ценностей.

Теймур Буньятов принимал непосредственное участие в научно-культурной жизни республики, активно занимался общественной работой. Он был избран депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики первого созыва.

Многолетняя плодотворная деятельность академика Теймура Буньятова была высоко оценена. За заслуги в развитии азербайджанской науки он был удостоен высоких наград независимой Азербайджанской Республики - орденов "Шохрат" и "Шараф".

Память о Теймуре Буньятове, видном ученом и отзывчивом человеке, навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Аллах рехмет элясин!"

Некролог также подписали Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Эмин Амруллаев, Ариф Гашимов, Иса Габиббейли, Наиля Велиханлы, Ягуб Махмудов.