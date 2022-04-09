Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Владимиром Путиным

9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в постконфликтный период и состоявшейся 6 апреля встрече в Брюсселе.

Президент Ильхам Алиев напомнил о представленном Азербайджаном документе из пяти принципов по налаживанию межгосударственных отношений с Арменией, и о том, что армянская сторона приняла эти принципы.

Во время телефонного разговора говорилось о создании рабочей группы по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, учреждении комиссии по делимитации границ, а также деятельности рабочей группы по транспортным вопросам с участием Азербайджана, России и Армении и дальнейших контактах в этих рамках.

Стороны еще раз выразили обоюдный настрой на продолжение тесного сотрудничества по текущей повестке дня двусторонних отношений.