Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Владимиром Путиным
9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе беседы был проведен обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в постконфликтный период и состоявшейся 6 апреля встрече в Брюсселе.
Президент Ильхам Алиев напомнил о представленном Азербайджаном документе из пяти принципов по налаживанию межгосударственных отношений с Арменией, и о том, что армянская сторона приняла эти принципы.
Во время телефонного разговора говорилось о создании рабочей группы по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, учреждении комиссии по делимитации границ, а также деятельности рабочей группы по транспортным вопросам с участием Азербайджана, России и Армении и дальнейших контактах в этих рамках.
Стороны еще раз выразили обоюдный настрой на продолжение тесного сотрудничества по текущей повестке дня двусторонних отношений.
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