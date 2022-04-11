https://news.day.az/officialchronicle/1452169.html Утвержден порядок продажи минтруда квартир и использования вырученных средств - Указ Президента Ильхама Алиева
Утвержден порядок продажи минтруда квартир и использования вырученных средств - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Порядка продажи квартир министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и использования средств, вырученных от продажи".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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