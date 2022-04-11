Утвержден порядок продажи минтруда квартир и использования вырученных средств

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Порядка продажи квартир министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и использования средств, вырученных от продажи".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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