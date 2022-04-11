По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Кямаледдин Гейдаров провел совещание, посвященное взрыву в Баку

11 апреля в административном здании Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) состоялось совещание, посвященное обсуждению текущей ситуации в коммунальном хозяйстве страны, в том числе в газовом хозяйстве, а также вопросов, связанных с возможными чрезвычайными ситуациями.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в совещании приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, руководители соответствующих структур МЧС, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, заместитель министра энергетики Кямал Аббасов, заместитель председателя ОАО "Азеришыг" Гадир Исмаилов и заместитель председателя ОАО "Азерсу" Кочарли Гасанов.

Выступивший на мероприятии министр Кямаледдин Гейдаров отметил, что совещание проводится по поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Он подробно проинформировал о текущей ситуации в коммунальном хозяйстве, в том числе в газовом хозяйстве. Говоря о взрыве, произошедшем 3 апреля этого года в ночном клубе "Location" в городе Баку, министр отметил, что грубые нарушения правил пожарной безопасности, в особенности в газовых хозяйствах в объектах общественного питания, в том числе расположенных в подвалах и на первых этажах зданий, могут привести к трагическим последствиям и в любой момент стать источником потенциальной опасности.

Министр отметил, что дельцы злоупотребляют существующей в настоящее время процедурой проведения проверок в субъектах предпринимательства надзорными органами МЧС, в ряде случаев пренебрегают правилами безопасности. Так, после того, как инспектор Государственной службы пожарного надзора министерства, проводивший контрольные мероприятия на объекте и выявивший на месте недочеты, в том числе случаи незаконного подключения к баллону с жидким газом или к газопроводу, завершив соответствующую документацию, покидает объект, владелец объекта вновь восстанавливает незаконное подключение к этому баллону или к газопроводу, что в конечном итоге приводит к тяжелым трагедиям.

Также было подчеркнуто, что из-за отсутствия конкретного механизма, связанного, в частности, с эксплуатацией газовых баллонов, их удалением и утилизацией во время контрольных мероприятий внутри объекта, в ряде случаев принятие инспектором необходимых мер становится невозможным.

Поэтому контроль за заправкой, эксплуатацией баллонов с сжиженным газом, требованиями Правил технической безопасности баллонов должны обеспечивать соответствующие органы. Также необходимо серьезно бороться с незаконным использованием газа на объектах общественного питания. K.Гейдаров отметил важность принятия необходимых мер в этой сфере, учитывая, что функция осмотра и проверки газовых установок потребителей, газовых линий, дымоходов, а также вентиляционных линий относится непосредственно к ПО "Азеригаз".

Министр подчеркнул, что с учетом всего вышесказанного, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым даны серьезные поручения по жесткой борьбе со случаями, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям в секторе общественного питания, в первую очередь с пожароопасностью и взрывоопасностью и в этом контексте использованием баллонов с сжиженным газом и с незаконным использованием газа.

Выступившие на мероприятии руководители соответствующих структурных подразделений министерства, в том числе, начальник Государственной службы пожарного надзора генерал-майор Хикмет Аббасов, начальник Главного управления организации гражданской обороны генерал-майор Ниязи Заманов, начальник Центра управления в кризисных ситуациях генерал-майор Адиль Абдуллаев, начальник Государственного агентства по контролю за безопасным ведением работ в промышленности и горно-промысловому надзору Вюсал Агаев, начальник Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Джебраил Ханларов, начальник Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности Вугар Гусейнов подробно проинформировали о случаях, приводящих к чрезвычайным инцидентам в соответствующих сферах, а также причинах их возникновения.

Затем выступившие глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев, заместитель министра энергетики Кямал Аббасов, заместитель председателя ОАО "Азеришыг" Гадир Исмаилов и заместитель председателя ОАО "Азерсу" Кочарли Гасанов отметили, что будут предприняты соответствующие серьезные меры по вышеназванным вопросам.

По итогам совещания было принято решение о проведении, начиная с города Баку, совместными комиссиями из специалистов соответствующих структур усиленных контрольно-ревизионных работ в объектах общественного питания, а также принятии немедленных мер в связи с выявленными нарушениями.