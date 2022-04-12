Азербайджан внес изменения в состав межправительственных комиссий с рядом стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 6 марта 2007 года № 2016 "Об утверждении нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой со стороны Азербайджана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в состав совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой включен председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Другим распоряжением главы государства в состав совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан с азербайджанской стороны включены заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана, председатель правления полномочной структуры Алятской свободной экономической зоны.

Кроме того, азербайджанская сторона включила в состав совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Грузией председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана, председателя правления полномочной структуры Алятской свободной экономической зоны.

Другим распоряжением Президента Азербайджана в состав межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша от азербайджанской стороны включены заместитель председателя Государственного агентства по туризму, заместитель председателя Агентства пищевой безопасности, председатель правления полномочной структуры Алятской свободной экономической зоны.

Также в состав межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Объединенных Арабских Эмиратов от азербайджанской стороны включен председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно изменениям, внесенным в распоряжение "Об утверждении состава совместной экономической, торговой и технической комиссии между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар со стороны Азербайджана" в состав комиссии включен заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление соответствующим странам об этих изменениях.