Президент Ильхам Алиев: Евросоюз принял реалии постконфликтного периода

Наши контакты с Европейским союзом после войны приобрели более интенсивный характер. Европейский союз также принял реалии постконфликтного периода.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

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