Президент Ильхам Алиев: В течение трех месяцев этого года наша страна успешно развивалась во всех сферах

В течение трех месяцев этого года наша страна успешно развивалась во всех сферах. Итоги этих трех месяцев мы должны расценивать как продолжение успехов, достигнутых в прошлом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

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