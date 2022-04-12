Президент Ильхам Алиев: Ведущие международные организации мира приняли новые реалии

В первую очередь, мы продолжили наши контакты, активное сотрудничество с международными организациями, и ведущие международные организации мира приняли новые реалии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

Новость обновляется