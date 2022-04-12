https://news.day.az/officialchronicle/1452627.html Президент Ильхам Алиев: В результате нашей Победы во второй Карабахской войне к Азербайджану есть очень большой интерес
Президент Ильхам Алиев: В результате нашей Победы во второй Карабахской войне к Азербайджану есть очень большой интерес
В результате нашей Победы во второй Карабахской войне к Азербайджану есть очень большой интерес.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.
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