https://news.day.az/officialchronicle/1452635.html Президент Ильхам Алиев: За год нам удалось снизить внешний долг примерно на более чем 600 миллионов долларов
Президент Ильхам Алиев: За год нам удалось снизить внешний долг примерно на более чем 600 миллионов долларов
За год нам удалось снизить внешний долг примерно на более чем 600 миллионов долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.
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