Президент Ильхам Алиев: Если на вооружение Армении снова будут выделены средства, мы воспримем это как недружественный шаг

Если на вооружение Армении снова будут выделены средства, мы воспримем это как недружественный шаг.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

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