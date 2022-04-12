https://news.day.az/officialchronicle/1452683.html Президент Ильхам Алиев: Отныне мы будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько нужно
Президент Ильхам Алиев: Отныне мы будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько нужно
Отныне мы будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько нужно.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.
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