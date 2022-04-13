Президент Ильхам Алиев: Когда в Ханкенди неделю не было газа, не осталось никого, кто бы нам не звонил

Когда в Ханкенди неделю не было газа, не осталось никого, кто бы нам не звонил.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

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